В Якутск приедут главные по грамоте: «Грамота.Ру» и «Тотальный диктант»

2 апреля в Национальной библиотеке Республики Саха (Якутия) состоится открытие Центра грамотности в преддверии всемирной просветительской акции «Тотальный диктант».

Фонд «Тотальный диктант» стал инициатором создания просветительского проекта «Библиотека грамотности». До конца 2021 года к нему присоединятся 55 библиотек из 11 регионов России.

«Столицей всемирной просветительской акции «Тотальный диктант-2021» объявлен город Якутск. В рамках акции в городе запланировано множество интересных познавательных мероприятий. И одно из них – пожалуй, для нас, библиотекарей, самое ценное – происходит в стенах Национальной библиотеки – сокровищнице духовной культуры Якутии. В главной библиотеке республики открывается Центр грамотности в рамках Всероссийского проекта «Библиотека грамотности» фонда «Тотальный диктант»!» – пишет отдел продвижения Национальной библиотеки РС(Я).

Центр грамотности — это форма и метод работы библиотеки, направленный на решение задачи: дать возможность просто и качественно повысить грамотность всем желающим.

Центр грамотности — это точка притяжения всех горожан, интересующихся русским языком, лингвистикой, развитием своих компетенций.

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и партнеров фонда «Тотальный диктант». Благодаря этому библиотека получила комплекты из 70 книг. Большая их часть — это издания на тему грамотности и русского языка: современные энциклопедии и справочники, научно-популярная и учебная литература.

В открытии примут участие директор фонда «Тотальный диктант» Ольга Александровна Ребковец, главный редактор портала «Грамота.ру», Владимир Маркович Пахомов и программный директор проекта «Библиотека грамотности» Ольга Александровна Суслова.