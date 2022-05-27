27.05.2022
15:50
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Спорт

В Якутск приедет олимпийский чемпион по греко-римской борьбе

По приглашению министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Леонида Спиридонова и мастера спорта международного класса по вольной борьбе Виктора Рассадина 8 июня, состоится приезд двукратного олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира и призера чемпионата мира, четырехкратного чемпиона Европы, заслуженного мастера спорта России по греко-римской борьбе Романа Власова.

Титулованный спортсмен проведет мастер-класс для воспитанников спортивных школ в универсальном зале СК «Модун». Затем олимпийский чемпион посетит училище олимпийского резерва им.Р.М.Дмитриева и пообщается с юными борцами.

«Роман Власов – это человек который своим упорным трудом и безграничной преданностью борьбе завоевал огромное количество наград и всенародную любовь. Несмотря на свой плотный график он принял наше приглашение и согласился приехать в Якутск. Для многих спортсменов Роман – живая легенда, яркий пример для подражания, а для юных спортсменов, делающих первые шаги в спортивной карьере – это огромный стимул, уверен, этот день они запомнят на всю жизнь», — сказал министр. Леонид Спиридонов.

Фото: Пресс-службы Минспорта Якутии
Источник: Пресс-служба Минспорта Якутии

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