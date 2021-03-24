В Якутск придет «Испанская весна»

Впервые в Малом зале Государственного цирка Якутии состоится уникальное театрализованное представление «Романс о луне, луне, или Испанская весна», приуроченное к Международному дню театра.

Вы перенесетесь из морозной Якутии в жаркую Испанию с прекрасными стихами, страстной музыкой и жгучими танцами.

Только в этот необычный вечер для вас: стихи Федерико Гарсиа Лорки, настоящее фламенко в исполнении неповторимой Алёны Лисица, виртуозная игра на гитаре Максима Бордонского, импровизация и вокал музыканта-клавишникаЕгора Ефимова, великолепный тенор народного артиста РС(Я), солиста ГТОиБ имени С. Омоллоона Григория Петрова, многожанровая певица Светаслава, выпускники театральной студии»Синяя птица», замечательные артисты, оркестр и балет Государственного цирка РС(Я).

Режиссер-постановщик — отличник культуры РС (Я) Ольга Андреева.

Проведите этот незабываемый вечер с яркими испанскими мотивами, романтичными стихами и зажигательными танцами вместе с нами.

Спешите, количество мест ограничено!

Дата: 26 марта 2021 г.

Начало в 18:00 ч.

Стоимость билета 1500 руб. (вход + комплексное меню)

Телефон кассы: 42-95-68, 8 (924)174-91-05

Справки по тел: 8 (914) 221-00-71

Место: Малый зал Государственного цирка РС (Я) им. Марфы и Сергея Расторгуевых, Пояркова 22.