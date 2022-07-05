В Якутск прибывают мощи самого почитаемого русского святого!

13-14 июля 2022 года в Преображенский кафедральный собор будет доставлен ковчег с мощами преподобного Сергия Радонежского.

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В 2022 году исполняется 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского – «печальника Земли Русской», святого, к останкам которого много веков бескрайней рекой текут паломники, к которому обращены молитвы всех скорбящих и нуждающихся в помощи Божией.

По случаю памятной даты предпринято уникальное событие: по благословению Святейшего Патриарха Кирилла ковчег со святыми мощами преподобного Сергия приносится в разные города Дальнего Востока.

13 июля в 13.00 состоится торжественная встреча святыни в Преображенском кафедральном соборе. С этого момента в начале каждого часа перед мощами будет совершаться молебны святому.

14 июля в 9.00 архиепископ Якутский и Ленский Роман возглавит Божественную Литургию у ковчега.

Торжественное богослужение напомнит верующим о силе молитве преподобного Сергия за Россию и народы ее.

Святыню сопровождают монахи Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, основанной преподобным.

Доступ к мощам свободный! Ждем якутян и гостей нашего города!