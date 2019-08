В Якутск прибывает полковник США в отставке, борец за мир

С 7 по 11 сентября 2019 г. в рамках визита делегации Центра гражданских инициатив (Center for Citizen Initiatives) в Якутск прибывает Энн РАЙТ – народный дипломат, общественный деятель, борец за мир. Об этом SakhaLife сообщила Капиталина АЛЕКСЕЕВА, основатель клуба Ротари – Якутск, его почетный президент. Визит согласован с МИД России и МВС Якутии.

Энн Райт – в прошлом военнослужащая, за 26 лет службы в американской армии она дослужилась до чина полковника, также была сотрудником Госдепартамента США. В 2003 году в знак протеста против войны в Ираке она одна из 3 служащих Госдепартамента подала в отставку. С тех пор она активно включилась в антивоенную деятельность против милитаристской политики США во всем мире.

«Продолжение диалога между Россией и США в формате народной дипломатии сегодня приобретает исключительно важное звучание. В условиях, когда лидеры стран на политическом олимпе не находят общего языка и ведут политику холодной войны, не учитывая интересы и чаяния своих народов, мы получаем некоторую возможность сохранить мир и взаимопонимание на уровне прямого общения простых людей снизу. Во время визита в Россию Энн Райт интересуют встречи не только с простыми людьми, но также и с политиками, государственными служащими, ветеранами и молодыми людьми, студентами и школьниками, чтобы донести до них тревогу и переживания простых американцев, обеспокоенных настоящим положением дел между нашими странами.

Достойный прием известной активистки в борьбе за мир явится вкладом нашего местного сообщества в дело мира и добрососедства между Россией и США», — считает Капиталина Капитоновна.

СПРАВКА

Энн Райт

• Родилась в Бентонвилле, штат Арканзас, в 1947 году, полное имя Мэри Энн Райт

• Получила юридическое образование в Университете Арканзаса и степень магистра по вопросам национальной безопасности в Военно-морском колледже США.

• 13 лет служила в армии США и 16 лет — в армейских резервах США, дослужившись до звания полковника.

• Поступила на дипломатическую службу в США в 1987 году, занимала должность заместителя посла США в Сьерра-Леоне, Микронезии, Афганистане и Монголии.

• Получила Награду Госдепартамента США «За героизм» за личную роль в эвакуации 2500 человек во время гражданской войны в Сьерра-Леоне.

• Была в составе первой команды при открытии посольства США в Афганистане в декабре 2001 года.

• Энн служила в Сомали, Кыргызстане, Гренаде, Микронезии и Никарагуа.

• Энн подала в отставку из Государственного департамента 19 марта 2003 года накануне вторжения войск США в Ирак в знак протеста против этой войны. Она была одной из только 3 сотрудников, подавших в отставку из состава правительства США в знак протеста против войны в Ираке.

• Энн несколько раз подвергалась арестам за участие в мирных протестах против военной политики Джорджа Буша.

• Энн участвовала в 5 флотилиях Свободы, направлявшихся в сектор Газа и пытавшихся пробить блокаду Израиля.

• Она побывала в Афганистане, Пакистане и Йемене, чтобы поговорить с семьями, близкие которых были убиты американскими беспилотниками.

• • В 2015 году Энн была делегатом мирных конференций женщин в Северной и Южной Корее.

• • Энн выступала 2 раза в Японии в защиту антивоенной части статьи 9 Конституции Японии, которая была под угрозой. Она также была докладчиком на круизе мира по Северо-Восточной Азии.

• • В 2015 году Энн поехала в Сальвадор и Чили, чтобы призвать правительства этих стран прекратить отправку своих военнослужащих в Американскую военную школу для обучения эскадронов смерти, партизанской тактики, методов пыток и тактики убийств.

• В 2016 году Энн поддержала коренных американцев и стояла вместе с ними в их акции протеста против строительства нефтепровода в индейской резервации Дакота Стандинг-Рок, штат Северная Дакота.

• Энн активно сотрудничает с такими организациями, как «Veterans for Peace», «Code Pink: Women for Peace and Women Cross DMZ» наряду со многими другими мирными организациями.

• В 2008 году Энн стала соавтором книги «Несогласные, голоса совести» (Dissent, Voices of Conscience).

СПРАВКА

Центр гражданских инициатив (ЦГИ)

• Центр гражданских инициатив занимается вопросами народной дипломатии с 1983 года.

• Беря начало со времен холодной войны между США и Советским Союзом, ЦГИ предоставила гражданам обеих стран механизм взаимодействия и развития дружеских отношений для решения некоторых проблем, которые правительствам было трудно решить.

• Сегодня в связи с ухудшением отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами эта деятельность вновь стала жизненно важной для предотвращения военных действий, особенно войны между двумя великими странами, обладающими наибольшим количеством ядерного оружия.

• С правительствами, ведущими информационные войны друг против друга, только народная дипломатия может во весь голос заявить и выразить реальную обеспокоенность о мирном сосуществовании в интересах народов обеих стран.

• Вот уже в течение 26 лет ЦГИ предоставляет гражданам России и США уникальную возможность встречаться, учиться друг у друга и обмениваться мнениями по тем или иным вопросам. И эта деятельность ЦГИ стала наиболее актуальной и значительной как никогда именно сегодня, в наше непростое время.