В Якутск прибыли специалисты по борьбе с сибирским шелкопрядом

В лесах в окрестностях городского округа «город Якутск» распространился опасный вредитель хвойных пород деревьев — гусеницы сибирского шелкопряда. В связи с этим, в Якутск прибыли специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «Центра защиты лесов Республики Бурятия» с целью учета численности и выработки рекомендаций по проведению лесозащитных мероприятий.

«На сегодняшний день, согласно данным, предоставленным Якутским лесничеством, по Мархинскому участковому лесничеству сибирский шелкопряд выявлен на площади приблизительно 700 гектаров. По данным городского участкового лесничества, зараженный участок предварительно составляет 1100 гектар. В Шестаковском участковом лесничестве выявлено 1200 гектар площади, пораженной вредителем», — сообщил руководитель Якутского комитета государственного экологического надзора Кирилл Алчин.

Специалисты филиала ФБУ «Рослесозащита» «ЦЗЛ Республики Бурятия» в данное время проводят работу по определению количественных и качественных показателей популяции сибирского шелкопряда.

«Проводится обследование всех участков, по результатам подсчета плотности распространения вредителя и его численности, уточнения площадей поражения специалисты дадут окончательные рекомендации по мерам ликвидации сибирского шелкопряда, лечению и возможному закрытию участков», — сообщили в комитете государственного экологического надзора.

Напомним, 1-2 июня министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) провело оперативное обследование лесных участков на наличие повреждений лесных насаждений гусеницами сибирского шелкопряда, по результатам которого выявлен карантинный вредитель — сибирский шелкопряд.