В Якутск прибыли первые участники II Международных интеллектуальных игр

Сегодня в международном аэропорту «Якутск» организаторы встретили первую делегацию учащихся российских школ и гимназий, которые примут участие во II Международных интеллектуальных играх (Yakutia International Science Games). С ребятами прибыли тьюторы и эксперты Игр.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, подготовка кадров для научно-технологического развития страны должна начинаться с раннего возраста, со школьной скамьи, и Международные интеллектуальные игры создают для этого базовые условия.

«Мы уже проводили здесь две международные исследовательские школы, и я помимо летних приездов, прилетал в Якутск и зимой, и весной, так что почти родные места. Вторые игры будут отличаться от первых. Смешанный формат — самый сложный в проведении масштабных мероприятий. Но я в команде организаторов не сомневаюсь, и уверен, что это будет уникальное событие», — отмечает ведущий эксперт Центра общего и дополнительного образования имени А.А. Пинского Института образования Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Алексей Обухов.

Алексей Обухов привез учащихся школы имени В.И. Вернадского г. Москвы. Среди них нет участников прошлых Игр. «Но я знаю, что на вторых интеллектуальных играх некоторые участники МИИ-2018 предстали в другом статусе – в качестве тьюторов. Сейчас я в ожидании встречи с детьми из других регионов России и зарубежья, надеюсь встретить много интересных ребят», — добавил он.

В свою очередь, второй эксперт МИИ-2022 — заместитель директора АНО «Гимназия Святителя Василия Великого», победитель конкурса «Учитель года России» в 2017 г. Иван Смирнов прибыл в Якутск в третий раз. Он сопровождает 12 учащихся родной гимназии и школы №171 г. Москвы. «Очень рад, что Игры, несмотря на все сложности, пройдут в очном формате. Ожидаю интересные работы школьников по актуальным направлениям исследований», — сказал Смирнов.

По мнению гостя, самое важное и интересное в МИИ, это ни сколько стремление одержать победу, а сам процесс работы над исследовательскими проектами.

II Международные интеллектуальные игры (Yakutia International Science Games) стартуют в Якутии 1 июля. Всего участие принимают 670 обучающихся и более 200 сопровождающих, тьюторов, экспертов и организаторов из 17 зарубежных стран и 16 регионов России. Первые Международные интеллектуальные игры прошли в регионе в 2018-м году с участием порядка 40 стран и 18 регионов России.

Ключевыми мероприятиями являются международные олимпиады школьников «Туймаада» по математике, физике, химии и информатике, школьная научная конференция-конкурс, международная исследовательская школа по STEM-проектам. Кроме основных мероприятий, происходят сопутствующие мероприятия: Школа научной журналистики МИИ, Образовательный салон «Территория успеха» и Якутская исследовательская школа.