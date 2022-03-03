В Якутск прибыли новые маршрутные автобусы

3 марта в столицу республики привезли 2 новых автобуса марки КАвЗ, приобретенные муниципальным предприятием «ЯПАК». Ранее, 1 марта прибыли 4 автобуса, еще 2 находятся в пути из города Тында. Первую поставку новых автобусов сегодня осмотрел глава города Якутска Евгений Григорьев.

По информации «ЯПАК», автобусы оснащены кондиционером, двойными стеклопакетами, двойными полами, дополнительными отопителями и соответствуют требованиям по доступной среде для маломобильных категорий граждан. Ходовую часть автобусов в «ЯПАК» оценили на «отлично». Кроме того, закупленные автобусы работают на газе, то есть более экологичны и экономичны в эксплуатации.

«В течение этого года в городе Якутске полностью обновится подвижный состав на пригородные маршруты. Дополнительно 15 автобусов выйдут на городские маршруты. Кроме того, 10 новых автобусов «Якутской пассажирской автотранспортной компании» будут осуществлять межрайонные перевозки. На сегодня все автобусы собраны на заводе и находятся на стадии отгрузки», — сказал Евгений Григорьев. Глава Якутска подчеркнул, что все совместные планы и поставленные задачи успешно воплощаются в жизнь вместе с Правительством Якутии и министерством транспорта республики.

100 новых автобусов закуплены для города Якутска к 100-летию ЯАССР.

Напомним, все автобусы должны прибыть в Якутск до 10 апреля. В том числе 65 автобусов большого класса марки КАВЗ приобретены МУП «ЯПАК». 55 автобусов из них будут курсировать по городским и пригородным маршрутам, 10 автобусов будут осуществлять межмуниципальные рейсы в близлежащие районы — Горный, Намский, Хангаласский, Мегино-Хангаласский улусы, в южном направлении – в Алданский и Нерюнгринский районы.

35 автобусов, приобретенных частными перевозчиками НКО «Союз Авто», имеют средний класс марки ПАЗ «Вектор NEXT».