29.05.2022
11:30
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Культура
В Якутск прибыли экспонаты из Третьяковской галереи
Выставка откроется в Национальном художественном музее РС (Я) 2 июня. В столицу республики доставлены 50 картин и 6 скульптур выдающихся русских художников XIX-XX века: Репина, Крамского, Айвазовского, Шишкина, Брюллова и др.
«Масштабный выставочный проект приурочен к празднованию 100-летия образования ЯАССР и стал возможен благодаря поддержке правительства Республики Саха (Якутия). Для этого знаменательного проекта под стандарты Третьяковской галереи был переоборудован целый зал», — сообщил в соцсетях заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин.
Фото: тгк Якутск
Источник: тгк Якутск
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