В Якутию прибыли два самолёта Бе-200 для тушения пожаров

Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в г. Якутск прибыло два самолёта Бе-200 МЧС России. В настоящий момент сложная лесопожарная обстановка сложилась на территории Алданского района. Вертолётами Ми-8 и Ми-26 проводится передислокации личного состава и мониторинг лесопожарной обстановки, кроме того осуществляется доставка гуманитарного груза в Верхоянский район, пострадавший от дождевого паводка.

Специальными лесопожарными формированиями и республиканскими огнеборцами ведутся работы по тушению кромки очага при помощи ранцевых огнетушителей, окапывание ручным орудием, обустройство и увеличение минерализованной полосы. Пожарные и спасатели имеют при себе всё необходимое оборудование, в том числе для работы в автономном режиме. В н.п. Чагда Алданского района спланировано убытие аэромобильной группировки, в составе 20 человек. Всего на тушение лесных пожаров привлечено 969 человек и 70 единиц техники.