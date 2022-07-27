27.07.2022
18:13
78

Якутия

В Якутию прибыли два самолёта Бе-200 для тушения пожаров

Для тушения природных пожаров и защиты населенных пунктов в г. Якутск прибыло два самолёта Бе-200 МЧС России. В настоящий момент сложная лесопожарная обстановка сложилась на территории Алданского района. Вертолётами Ми-8 и Ми-26 проводится передислокации личного состава и мониторинг лесопожарной обстановки, кроме того осуществляется доставка гуманитарного груза в Верхоянский район, пострадавший от дождевого паводка.

Специальными лесопожарными формированиями и республиканскими огнеборцами ведутся работы по тушению кромки очага при помощи ранцевых огнетушителей, окапывание ручным орудием, обустройство и увеличение минерализованной полосы. Пожарные и спасатели имеют при себе всё необходимое оборудование, в том числе для работы в автономном режиме. В н.п. Чагда Алданского района спланировано убытие аэромобильной группировки, в составе 20 человек. Всего на тушение лесных пожаров привлечено 969 человек и 70 единиц техники.

Фото: пресс-службы
Источник: Ксения Рахматулина, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по РС (Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить звонком Подтвердить Телефон подтвержден!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх