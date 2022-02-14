В Якутск прибыла рабочая группа Минздрава РФ

В Якутск прибыла рабочая группа Минздрава РФ в составе Котловского М.Ю., главного научного сотрудника отдела научных основ организации здравоохранения «ЦНИИОИЗ», Шавровой Т.Н., руководителя группы отдела организационно-методического управления и анализа качества медицинской помощи ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России, Эповой Е.О., руководителя проекта АО «ПСР». Специалисты группы проведут работу с пилотными медучреждениями республики по подготовке проекта «Формирование новых моделей первичного звена».

Фото: https://minzdrav.sakha.gov.ru/news/front/view/id/3302764 Источник: Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия)

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