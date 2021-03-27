В Якутск прибыла председатель движения «Корпус «За чистые выборы»

В Якутск прибыла член Общественной палаты Российской Федерации, исполнительный директор Ассоциации «Независимый Общественный Мониторинг» председатель Общероссийского общественного движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова.

В конференц-зале Общественной палаты РС(Я) эксперт провела встречу с представителями институтов гражданского общества, пообщавшись по вопросам сотрудничества в обучении и подготовке независимых наблюдателей и мониторинга будущих выборов.

Алене Валерьевне задали вопросы тренеры по общественному наблюдению на выборах в Госдуму РФ Анатолий Бравин, Альбина Черепанова, Станислав Иванов и другие.

В эти они начали проводить обучение в районах республики. Так, уже прошли семинары в Хангаласском районе, а 30 марта тренеры отправятся в целый ряд районов – от Оймяконского и Усть-Янского до Нерюнгринского и Алданского.

После встречи Алена Валерьевна с представителями Общественной палаты РС(Я) отправилась непосредственно познакомиться с ходом голосования на выборах главы города Якутска. Она посетила несколько избирательных участков, где пообщалась с независимыми общественными наблюдателями, следящими за чистотой выборов будущего мэра.