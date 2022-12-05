В Якутск прибыл международный гроссмейстер

Он будет проводить гроссмейстерскую сессию в рамках III республиканского шахматного конгресса в честь 85-летия Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

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