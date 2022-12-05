05.12.2022
11:13
502

Спорт

В Якутск прибыл международный гроссмейстер

В Якутск прибыл международный гроссмейстер, чемпион России по классическим шахматам Антон Шомоев.

Он будет проводить гроссмейстерскую сессию в рамках III республиканского шахматного конгресса в честь 85-летия Первого Президента Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Федерации шахмат РС(Я)

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх