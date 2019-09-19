Главный специалист Координационного совета РФ прибыл в Якутск

Вчера, 18 сентября, в Министерстве здравоохранения Республики Саха (Якутия) состоялась встреча главного специалиста Координационного совета РФ по реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» Михаила Малишевского с министром здравоохранения Якутии Еленой Борисовой, руководителем Росздравнадзора по РС(Я) Евгением Игнатьевым, начальником отдела мониторинга ТФОМС по РС(Я) Николаем Захаровым и курирующими данный проект специалистами и главными врачами Минздрава РС(Я).

Михаил Малишевский прибыл с целью оказания методологической помощи в реализации мероприятий национального проекта «Здравоохранение». В ходе встречи обсужден план предстоящей работы. Федеральный специалист подробно изложил фронт работы, план по профильному направлению нацпроекта.

В эти дни Михаил Малишевский посетит медицинские организации, после чего состоится еще одна встреча, где будут подведены итоги и озвучены первоочередные задачи.

«Все мы понимаем, что национальные проекты «Здравоохранение» и «Демография» регламентируют основные направления, среди них одной из важнейших является борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. На сегодня в республике имеются определённые ресурсы, есть направления, по которым идет системная работа, и мы с большой благодарностью примем Ваши предложения и замечания», — отметила в своем выступлении на встрече Елена Борисова.

«Национальный проект «Здравоохранение» — самый главный, и я должен сказать, что это для меня – честь: здесь, в Республике Саха (Якутия), быть с вами и обсуждать реализацию федерального проекта на территории вашего региона. Анализируя цифры, показатели и сопоставляя их, можно сделать тот вывод, что в Якутии ситуация, по сравнению с другими регионами, — благополучная и благоприятная с точки зрения выполнения федерального проекта. По результатам работы в регионе я сделаю заключительный доклад, выделю те положительные моменты, которые очень хотелось бы внедрить в других регионах», — подчеркнул в ответном выступлении федеральный специалист.