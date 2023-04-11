11.04.2023
00:01
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Погода
В Якутск потихоньку крадётся весна
В большинстве районов погода без существенных осадков, в Алданском, Нерюнгринском районах снег, местами сильный. Ветер днем в порывах до 8-13 м/с, местами поземок. Температура воздуха ночью -20-25°, западе центральных районов -15-20°, на севере -30-35°, в пониженных местах на северо-западе -39-44°, на юге -6-11°. Температура воздуха днем 0,-5°, на севере -8-13°.
В Якутске без осадков, ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура ночью -18-20°, днем -1-3°.
Фото: пресс-службы
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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