В Якутск на Кубок мира по вольной борьбе приедет Президент UWW Ненад Лалович

Президент Объединённого мира борьбы (UWW), член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович посетит Кубок мира по вольной борьбе, который пройдет 16-17 марта в Якутске. Об этом сообщил глава комиссии UWW «Спорт для всех» Георгий Брюсов.

По словам Брюсова, UWW предоставила полётный план Ненада Лаловича.

«Президент UWW будет в Якутске на протяжении всего Кубка мира — от церемонии открытия, до награждения победителей», — уточнил Георгий Брюсов.

Кубок мира по вольной борьбе пройдет на территории России в пятый раз. Впервые Россия принимала данные соревнования в 2007 году в Красноярске. В 2008 году Кубок мира проводился во Владикавказе, в 2010 году — в Москве, в 2011 году — в Каспийске. Якутия впервые примет турнир такого уровня по олимпийскому виду спорта.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, добиться проведения Кубка мира по вольной борьбе в Якутске было непросто. Сначала предложение руководителя республики поддержали президент Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили и главный тренер сборной России Дзамболат Тедеев, потом заявка на проведение Кубка мира в Якутске одобрена Объединённым миром борьбы (UWW) и лично Ненадом Лаловичем.

«Нас поддержали, благодаря тому, что наша республика имеет большой авторитет в мире вольной борьбы», – пояснил глава Якутии.

Сегодня в столице Якутии полным ходом идет подготовка к главному спортивному событию года. На объектах проведения Кубка ведутся ремонтные работы, также тщательно готовятся объекты для размещения, питания спортсменов, тренеров и почетных гостей. В ходе посещения Центра спортивной подготовки «Триумф» – основного спортивного объекта Кубка мира – Айсен Николаев осмотрел все локации, зону медицинского контроля и реабилитации спортсменов. Глава подчеркнул, что проведение масштабного мероприятия мирового уровня – большая честь для Якутии.

«Как и все поклонники вольной борьбы, я очень рад этому и уверен, что большие ожидания и надежды, связанные с этим событием, будут оправданы. Зная, как в нашей республике любят этот вид спорта, я уверен, что мы проведем лучший Кубок мира в истории», — отметил Айсен Николаев.