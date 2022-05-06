В Якутск летит Клава Кока

20 мая певица даст единственный сольный концерт в Якутске, пройдет на новой музыкальной площадке в ТРК «Туймаада», «YAKUTSK CITY HALL», который распахнул свои двери 1 мая. На открытии были специальными гостями наш земляк Эдик Гаврильев Якут и молодежный певец Ваня Дмитриенко.

Клава Кока — самая яркая и успешная артистка лейбла Black Star, набирающая сотни миллионов прослушиваний на своих треках и просмотрах на своих клипах.

Клава Кока не стесняется выражать мысли посредством музыки и раскрывать актуальные темы современных девушек. Песни артистки иронично обыгрывают серьезные отношения с применением провокационных «хуков», обыгрыванием «неприличных» слов.

Главные хиты:

«Краш», «Покинула Чат»,

«Мне Поф», «Пьяную домой», «Влюблена в МДК».

В 2019 году Клава Кока выпустила дебютный альбом на лейбле Black Star «Неприлично о личном». Ее треки регулярно находятся в топ-чартах всех музыкальных площадок.

Возрастное ограничение 18+

Старт продаж билетов: 4 мая 2022г.

Стоимость: 2000₽ (первые 50 билетов)

2500 (следующие 200 билетов)

3000 (последующие билеты)

Билеты продаются в кассе к/т Центральный, ТРК «Туймаада» (1 этаж, между эскалаторами) и на сайте sakhaconcert.ru