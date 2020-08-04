В Якутск едут звезды российской гастрономии

Фото из соцсети

В Якутск приедут звезды российской гастрономии. Об этом SakhaLife сообщили организаторы гастрономического тура, владельцы ресторанов «Аврора», «Махтал», «Мерси», кафе «Трапезная» и «Пельменная» Ньургустаана и Иннокентий ЛУКИНЫ.

Итак, в Якутск едут:

Фото из соцсети

— Леонид ГАЛИБТЕРМАН, президент Международного эногастрономического центра, президент Ассоциации гастрономического наследия и туризма «Очаг», член экспертного совета по гастрономическому туризму всемирной Туристической организации ООН (ЮНВТО), вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России;

Фото из Литрес

— Павел СЮТКИН, историк соавтор кулинарных книг «Непридуманная история русской кухни», «Непридуманная история советской кухни», номинант премии Neforum Awards – 2017, эксперт по прошлой и настоящей русской кухне;

Фото из соцсети

— Ольга СЮТКИНА, кулинар и историк кухни, телеведущая, автор книг о кулинарии, основатель проекта Клуб увлеченных кулинаров, эксперт по прошлой и настоящей русской кухне;

Фото с сайта Звезды о еде

— Ника ГАНИЧ, журналист, гастрономический эксперт, почетный член гильдии шеф-поваров РФ, фуд-блогер, автор передач о еде и серии гурме гидов «География на вкус», автор и организатор гастрономических туров во Францию;

— Марина ШАКЛЕИНА, главный редактор кулинарного сайта Eda.ru;

Фото из соцсети

— Светлана МОРОЗОВА, шеф-редактор сайта радио «Комсомольская правда», директор по контенту журнала «Телепрограмма».

Казалось бы, пандемия нанесла сокрушительный удар по ресторанному бизнесу. И возникает вопрос: разве предприниматели Лукины могут себе позволить организовать такой гастрономический тур, выплатить солидные гонорары всем этим звездам?

Оказалось, что это искренний и душевный проект. Гастрономический бомонд довольно компактный, и все друг друга знают. Звезды российской гастрономии приедут оценить качество высокой кухни ресторана «Аврора», шеф-поваром которого с момента открытия работает Евгений АЛЬФАН.

Фото из соцсети

— Единственное, что мы оплатили – это авиабилеты, — призналась SakhaLife Ньургустаана Лукина. – И мы очень горды и счастливы, что к нам едут такие гости. Нам самим интересно, какое мнение у экспертов сложится о кухне ресторана «Аврора».

Фото из соцсети

Основной состав гостей приезжает в Якутск 4 августа. В тот же день им будет предложен обед в ресторане «Махтал», чтоб они могли составить впечатление о якутской кухне. Ужин они отведают в ресторане «Аврора», и этот пункт является основным в поездке. 5 августа Лукины намерены свозить гостей на Ленские столбы.

Фото из соцсети

С Леонидом Галибтерманом Лукины познакомились на фестивале «Зима начинается в Якутии» — «Вкус Якутии». Одно знакомство влечет за собой другое, а там появляется новый проект. Так и появилась идея этого гастрономического тура в Якутск.

Само собой, приезд столь известных персон вызывает внимание общества. Так, к проекту проявляет интерес министерство предпринимательства. Но фактически визит частный, все эксперты едут в гости к Лукиным и знаменитому шеф-повару их ресторана «Аврора».

SakhaLife следит за визитом именитых гостей.