В Якутск едут популярные тиктокеры

В Якутске пройдет бесплатное музыкальное шоу с участием популярных тиктокеров, звёзд телешоу и юных артистов Якутии

Всероссийский благотворительный творческий проект компании МТС «Поколение М» и продюсерский центр «Эколь» приглашают жителей Якутии на бесплатное музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» с участием известных юных блогеров и артистов. Музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» состоится 19 мая в СК «Триумф» в 19.00.

В масштабном шоу примут участие артисты продюсерского центра «Эколь» — популярные вокалисты, танцоры, блогеры, среди них .Иван Star, участник шестого сезона шоу «Голос Дети», Stazzy – участница проекта «Песни» на ТНТ, актер, певец и блогер PAZZZL – выпускник Театра-студии «Непоседы», который снимался в сериалах «Секреты» и «Лес», Марьяна Титова – финалист Евровидения, участница «Голос. Дети -7» в команде Басты и другие звезды ТикТока. Специальными приглашенными звездами шоу станут популярные коллективы Якутии, в частности ансамбль современной хореографии «Версия», народный ансамбль эстрадного театра танца «Сюрприз», молодежно-подростковый центр «Автобус Радости» и другие.

Шанс выйти на одну сцену с восходящими звёздами имеют и талантливые якутяне, готовые принять участие в конкурсе. Конкурсы проводятся по двум номинациям: вокал и танцы. До 15 мая нужно снять и разместить один или несколько видеороликов в соответствующей номинации сайте проекта в разделах «SuperHit» или «Dance». Заявки принимаются от исполнителей в возрасте от 11 до 18 лет. Важное условие: при размещении видеоролика необходимо указать название своего города, фамилию, имя и возраст. Определит победителей творческое жюри, состоящее из представителей продюсерского центра «Эколь» и компании МТС.

Познакомиться с блогерами-миллионниками можно будет за день до концерта: 18 мая в 17:00 его звёздные участники встретятся со своими фанатами в ТВК «СахаЭкспоЦентр». Ставшие известными уже в детстве артисты и блогеры расскажут о том, как построить творческую карьеру, как раскрутить блог, за которым следят миллионы, поделятся опытом и историями из жизни. Их поклонники смогут взять автограф у своих кумиров, сфотографироваться с ними и, возможно даже, записать с ними ролик для TikTok. Присутствие на фан-встрече, как и на концерте, бесплатное, но требует предварительной регистрации на сайте.

«Благотворительный проект «Поколение М» нацелен на развитие творческого начала у детей и подростков и благодаря развитию цифровых технологий дает равные возможности всем детям, вне зависимости от их места жительства. Приглашая юных якутян на шоу, мы хотим вдохновить их на раскрытие собственных способностей, при этом те, кто решит поучаствовать в конкурсе уже сейчас смогут продемонстрировать свой талант на сцене с профессиональными юными артистами» – рассказал директор филиала МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Музыкальное шоу «Поколение М: Blog&Voice» состоится 19 мая в СК «Триумф» — начало в 18:00. Бесплатные билеты можно получить в салонах МТС, либо на сайте.

О программе «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы», Sony Music Russia и другие. За время проекта в конкурсах «Поколение М» стали победителями 699 детей из 69 регионов страны. В награду лучшие участники получают широкие творческие возможности: от стажировок в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС. Все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 22 миллионов рублей, которые направлены на лечение 69 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждены рядом статусных, в том числе международных премий. ООН включила программу в перечень ведущих мировых практик для достижения целей устойчивого развития. «Поколение М» стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.

О продюсерском центре «Эколь»

Продюсерский центр «Эколь» на протяжении 20 лет ведет работу по подготовке юных артистов к российским и международным конкурсам, телепроектам. Образовательная программа центра построена на занятиях с профессиональными педагогами в области вокала, актерского мастерства, блоггинга и телевидения. МТС и «Эколь» являются партнерами в рамках проекта «Поколение М». Артисты продюсерского центра выступают в качестве хедлайнеров проекта, вдохновляя детей со всей страны на развитие талантов в ходе благотворительных концертных туров «Super Дети Поколения М», творческих встреч на ТВ и радио, а также мастер-классов в онлайне по разным музыкальным жанрам.