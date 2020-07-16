В Якутке мужчина проводил бабушку до дома и обокрал ее

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» поступило заявление от пенсионерки, у которой были похищены из квартиры банковские карты и сотовый телефон. Общий материальный ущерб составил около 14 000 рублей.

По словам потерпевшей, она возвращалась домой из магазина с тяжелыми сумками. Один из прохожих вызвался помочь и проводил бабушку до квартиры. Однако вскоре пожилая женщина обнаружила пропажу банковских карт и сотового телефона, которые ранее находились в прихожей на тумбочке.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый за угон 24-летний мужчина.

Установлено, что злоумышленник незаметно похитил из прихожей банковские карты и смартфон. Похищенный телефон он сбыл, а банковскими картами, оснащенными функцией бесконтактной оплаты, расплачивался в магазинах.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.