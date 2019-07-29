В Якутию вылетел Бе-200 для тушения лесных пожаров

Для стабилизации ситуации с лесными пожарами в Республике Саха (Якутия) сегодня планируется прибытие самолета-амфибии Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

Многоцелевой самолет Бе-200 будет работать в труднодоступных и отдаленных районах, где затруднена переброска сил и средств наземной группировки. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.

По оперативным данным на 29 июля, в Якутии ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров на площади 938,00 тысяч гектаров.