В Якутию везут препараты для лечения COVID-19

13 ноября «Дальхимфарм» отгрузил со склада в Хабаровске в Республику Саха (Якутия) очередную партию медицинских препаратов, остро необходимых в условиях пандемии. Заказчиками выступили крупные оптовые компании Якутска — ОАО «Сахафармация» и ООО «Фармбаза», сообщает пресс-служба Постоянного представительства РС (Я) по ДФО.

3 тысячи километров медикаменты преодолеют по федеральным автодорогам «Амур» и «Лена» на большегрузных автомобильных фургонах-термосах и всего через несколько дней поступят в аптечную сеть Якутии.

В октябре старейший фармацевтический завод в г. Хабаровске, более 80 лет работающий по выпуску самых востребованных медицинских препаратов для медицинских и аптечных учреждений Дальнего Востока, освоил выпуск новых препаратов антимикробного и противовирусного спектра, которые часто назначают больным COVID-19.

Эти меры оказались как нельзя кстати, ведь «Дальхимфарму» под силу обеспечить препаратами аптечные сети всего Дальнего Востока.

В условиях пандемии, близость входящего в десятку ведущих российских фармпроизводителей предприятия, наладившего производство препаратов широкого спектра применения, позволит сократить транспортные расходы и соответственно повлияют на стоимость столь необходимых лекарств для населения Республики Саха (Якутия).

Справочно: Всего в настоящее время химико-фармацевтический завод «Дальхимфарм» выпускает более 200 наименований лекарственных препаратов. Продукция используется для местной анестезии, дезинтоксикации, в акушерстве и гинекологии, дерматологии, урологии.

Также завод продолжает выпускать экстракты, настойки и эликсиры и другие препараты восточной медицины основанные на натуральном сырье (дикоросы приамурской и уссурийской тайги) эффективность которых доказана фундаментальными научными исследованиями. В технологии производства тонизирующих препаратов в качестве сырья использовались оленьи панты из Якутии. Продукция пользовалась большой популярностью не только у местных жителей, но и у зарубежных потребителей стран АТР.