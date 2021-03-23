23.03.2021
09:15
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Погода

В Якутию вернулся аномальный холод

SakhaLife.ru

Начало недели выдалось в Якутии морозным. Сегодня в 6 часов утра в Якутске зафиксировано -36°C.

Самая холодная погода на утро 23 марта зарегистрирована на метеостанции Хабардино, которая находится на западе республики, в верховье реки Вилюй. Там столбик термометра опустился до -45°C, сообщается на сайте Якутского УГМС. Данная температура является нетипичной для последней декады марта.

Отметим, что к концу недели ожидается резкое повышение температуры. В пятницу в Якутске днем прогнозируют -6°С, в субботу и в воскресенье — всего -1°С.

Фото: SakhaLife.ru
Источник: https://yakutia-daily.ru/anomalnaya-temperatura-vozduha-zaregistrirovana-v-yakutii/
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