В Якутию вернулся аномальный холод

SakhaLife.ru

Начало недели выдалось в Якутии морозным. Сегодня в 6 часов утра в Якутске зафиксировано -36°C.

Самая холодная погода на утро 23 марта зарегистрирована на метеостанции Хабардино, которая находится на западе республики, в верховье реки Вилюй. Там столбик термометра опустился до -45°C, сообщается на сайте Якутского УГМС. Данная температура является нетипичной для последней декады марта.

Отметим, что к концу недели ожидается резкое повышение температуры. В пятницу в Якутске днем прогнозируют -6°С, в субботу и в воскресенье — всего -1°С.