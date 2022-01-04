В Якутию вакцинацию прошли 73,3 процента взрослых

В ходе брифинга республиканского оперштаба 4 января министр здравоохранения республики Лена Афанасьева проинформировала о состоянии текущей эпидемиологической ситуации в республике.

Министр сообщила, что по данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Якутии за прошедшие сутки выявлено 70 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе заболели восемь детей.

Из 62 взрослых заболевших 96% (60 человек) непривиты.

В медицинских организациях республики получают лечение 469 пациентов. В тяжёлом состоянии находится 61 человек, 98% из них (60 человек) не получали прививку от коронавирусной инфекции. В отделениях реанимации врачи борются за жизнь пяти крайне тяжёлых больных.

Министр здравоохранения рассказала о ходе прививочной компании в республике. На текущий момент первым компонентом привиты 526 602 человека. Это составляет 73,3% взрослого населения Якутии.

Лена Афанасьева особо отметила шесть районов, в которых наблюдается высокая динамика прививочной кампании. Так, в Аллаиховском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском, Среднеколымском, Жиганском районах привиты свыше 90% взрослого населения.

В четырех районах – в Абыйском, Ленском, Оленекском, Усть-Янском – прививку от коронавирусной инфекции получили свыше 80% взрослых граждан.

В Якутске первым компонентом вакцины привито 76,4% взрослого населения.

Меньше 60% взрослого населения привито в Чурапчинском районе (57,2%).

Министр Лена Афанасьева призвала якутян к ответственному отношению к своему здоровью и пригласила всех, кто еще не успел получить вакцину, в прививочные пункты.

Также министр напомнила о том, что гражданам, у которых прошло более шести месяцев после первичной вакцинации против COVID-19, необходимо ревакцинироваться.

«Если у вас появились признаки респираторной инфекции, не занимайтесь самолечением. Необходимо изолироваться дома, своевременно вызвать врача из поликлиники, пройти обследование на COVID-19 и начать лечение», — акцентировала министр.