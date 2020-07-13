В Якутию с рабочим визитом прибыла замминистра просвещения России

Сегодня, 13 июля, федеральный замминистра выехала в Хангаласский улус, где посетила ряд объектов образования.

В рамках выезда Татьяна Васильева осмотрела ход проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов в Мохсоголлохской средней школе, школе №1 города Покровска и Октемском научно-образовательном центре.

Начальник управления образования Хангаласского района Елизавета Мартынова отметила, что в районе подготовлено 6 ППЭ. «В этом году у нас школу оканчивает 289 учащихся, из них в ЕГЭ изъявили участие 214, а фактически явилось 189 выпускников. Самые масштабные экзамены — это математика и обществознание. Организацией ЕГЭ в этом году занимаются лучшие учителя района и республики», — подчеркнула Елизавета Мартынова.

Заместитель министра просвещения РФ Татьяна Васильева отметила, что школы Хангаласского улуса, в которых расположены пункты проведения ЕГЭ, действительно подготовлены на высоком организационном уровне. «Видно, что всё организовано очень четко, доброжелательно и корректно по отношению к детям. Организаторы не просто выполняют инструкции, а работают так, чтобы ребята чувствовали себя комфортно несмотря на то, что существует дополнительный стресс из-за непростой эпидемиологической ситуации. В этом плане ни родителям, ни детям не стоит беспокоиться, всё организовано на высшем уровне», — сказала замминистра.

Татьяну Васильеву также ознакомили с ходом строительства учебно-лабораторного корпуса на 150 мест и интерната на 100 мест Малой академии наук республики в селе Чапаево. «Свою главную задачу мы видим в том, чтобы дать детям возможность развиваться в разных направлениях с раненого возраста. Воображение ребёнка — невероятная вещь. К примеру, в нашем центре он может теоретически разрабатывать свои идеи, а будучи взрослым — приступить к реализации. И это здорово! Наша академия сотрудничает с огромным количеством международных школ, что немаловажно, ведь это даёт возможность одаренным детям нашей республики налаживать отношения с ребятами из других стран и смотреть на свои проекты с другой стороны, советоваться», — рассказал директор учреждения Василий Павлов. Также, по словам директора, первые занятия в новом корпусе МАН планируется начать уже с января 2021 года.

Стоит отметить, что в рамках рабочего визита в эти дни Васильева планирует также посетить объекты образования в Намском улусе и ряд школ, учреждений среднего профессионального образования в городе Якутске.