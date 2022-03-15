В Якутию с проверкой приезжает группа центрального аппарата МЧС РФ

В Якутию на днях прибудет рабочая группа Центрального аппарата МЧС России. Комиссия проверит готовность сил и средств региона к пожароопасному сезону и паводкоопасному периоду. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников на заседании оперативного штаба.

По словам Садовникова, группа будет работать в Якутии с 17 по 21 марта. Не исключены комиссии с выездом в районы.

«С 17 по 21 марта приезжает рабочая группа Центрального аппарата МЧС России. Мы всегда рады таким проверкам. Они помогают выявлять недочеты в работе. Между тем, сейчас в районах продолжаются командно-штабные учения готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Везде они проходят по-разному, но больших замечаний пока нет. Я уверен, что благодаря проводимым мероприятиям нам удастся лучше подготовиться к пожароопасному сезону», — сказал он.

Дмитрий Садовников добавил, что в рамках комиссии будут проверены материальные резервы, состояние и готовность пунктов временного размещения, обустройство минерализованных полос и противопожарных разрывов, исправность систем оповещения.

Обращаясь к руководителям районов, участвовавшим в заседании оперштаба, он призвал обратить особое внимание на населенные пункты, подверженные угрозе лесных пожаров.

Напомним, что командно-штабные учения РСЧС стартовали в Якутии 10 марта. Первые прошли в Амгинском и Алданском районах, крайние состоятся в середине апреля в Среднеколымске.