В Якутию пришла весна! Температура будет выше нормы

Заместитель начальника ЯУГМС Вячеслав Шехиров сообщил, что на большей части Якутии установилась относительно теплая погода с температурным фоном выше нормы на 10-13 градусов. На юге и юго-западе отмечаются слабо-положительные температуры до +1 градуса. До конца текущей недели дневная температура воздуха может прогреваться до +3, +5 градусов с приходом циклона из Монголии. Об этом представитель Гидрометцентра рассказал в ходе совещания у председателя правительства Якутии Андрея Тарасенко по координации перевозки грузов в зимний период, передает ЯСИА.

По его словам, в поселке Черский 22 марта максимум также достигал +1 градуса за счет выхода циклона из Приморского края. К концу текущей недели в Колыме температура воздуха понизится до -13, -18 градусов в дневные часы. По предварительному прогнозу на апрель, среднемесячная температура воздуха на территории Якутии ожидается на 1-2 градуса выше средних многолетних значений. Месячное количество осадков меньше нормы ожидается на бассейнах рек Колыма и Алазея. В среднем — на нижнем течении реки Алдан, а также на территории Ленского района. Около нормы — в Верхоянском и центральных районах республики.