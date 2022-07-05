В Якутию прилетел олимпийский чемпион Давид Мусульбес

Спортсмен отправится в Борогонцы, где примет участие в открытии VIII спортивных Игр народов Якутии

Сегодня, 5 июля, в аэропорту Якутска встретили олимпийского чемпиона по вольной борьбе Давида Мусульбеса. Далее спортсмен отправится в Борогонцы, где примет участие в открытии VIII спортивных Игр народов Якутии, сообщает ЯСИА.

Именитый спортсмен также посетит соревнования по приглашению министра по физической культуре и спорту Якутии Леонида Спиридонова.

Кроме участия в церемонии открытия и просмотра соревнований, Давид Мусульбес проведёт встречу с представителями спортивной общественности, участниками Игр, журналистами и воспитанниками спортивных школ республики. Мероприятие состоится 5 июля в 16:00 во Дворце культуры «Тойон Муру» им. В.В.Никифорова-Кулумнуур.