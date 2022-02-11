В Якутию приехали на работу педагоги из других регионов

С целью привлечения специалистов в сельскую местность и малонаселенные города, где ощущается нехватка педагогов, по инициативе Президента России Владимира Путина в 2020 году в России стартовала программа «Земский учитель». По условиям программы учителя, переехавшие работать в посёлки или города с населением до 50 тысяч человек, получают единовременную компенсационную выплату в 2 миллиона рублей и обязаны отработать в течение 5 лет в выбранном учебном заведении и местности.

Республика Саха (Якутия) одна из первых в РФ приняла участие в программе «Земский учитель». Так, в 2020-2021 учебном году из различных регионов России в нашу республику приехали 33 высококвалифицированных педагога, успешно прошедшие все конкурсные процедуры и ставшие победителями по своим предметам. В данное время учителя благополучно работают в улусах Якутии. Публикуем несколько отзывов администраций школ, а также мнения самих учителей.

«Администрация и коллектив МБОУ «Жедайская СОШ» Олекминского района благодарны данному проекту, так как школа очень нуждалась в специалисте. В лице Саввиновой Ии Анатольевны, учителя русского языка и литературы, школа получила высококвалифицированного работоспособного инициативного учителя».

Рассказывает сама Ия Анатольевна: «Впервые об этом проекте я услышала в новостях НВК «Саха». В 2020 году из 124 претендентов победителями федерального проекта «Земский учитель» определены19 учителей. В их число вошла я и вот приехала в Жедайскую среднюю школу села Чапаево Олекминского района.

В Чапаево все было готово к моему приезду: жилье, предметы быта, даже продукты питания на первое время. Поселили в двухквартирном доме для специалистов, с центральным отоплением.

Коллектив школы дружелюбный, сплоченный. Все условия для работы созданы, классы оборудованы всем необходимым. А, самое главное, дети очень открытые и искренние. Я рада, что у меня сложилось так, как хотелось бы всем участникам этого проекта.

Программа дает учителям возможность профессионального совершенствования и личностного роста, обеспечивает отдаленные местности учителями. Но каждому все же нужно хорошенько подумать, прежде чем ехать, взвесить свои силы и возможности. Ключевым качеством профессионализма учителя является стремление к саморазвитию. Работа в Жедайской школе для меня как новый этап педагогической деятельности, развития профессиональных навыков, приобретения интересного и ценного жизненного опыта. Думаю, в жизни и работе должны быть перемены и не стоит бояться этого».

В МАОУ «СОШ №24» МО «Мирнинский район» второй год учителем биологии работает Гареева Розалия Фаиловна, учитель биологии и химии из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Вот что пишет администрация школы: «За время работы Розалии Георгиевны в нашей школе увеличилось количество обучающихся, выбирающих курсы внеурочной деятельности по биологии. В этом учебном году на школьном этапе НПК «Шаг в будущее» под руководством педагога было представлено 9 проектов с 6 по11 классы. На региональный тур прошли 5, из них один диплом 1 степени и два диплома 2 степени. Летом 2021 года Гареева Р.Ф. успешно прошла курсовую подготовку в Институте развития образования и повышения квалификации в Якутске по работе с оборудованием образовательного центра «Точка роста». Центр открылся с 1 сентября 2021 года на базе нашей школы. Опыт работы педагог обобщил на I республиканском Форуме педагогов центров «Точка роста» в рамках январского совещания работников образования Республики Саха (Якутия) и стала победителем марафона мастер – классов «Я знаю как. Я вас научу». Все это позволяет говорить о том, что в школе складывается система работы по биологии с обучающимися, и что программа «Земский учитель» в нашем случае успешно реализуется».

Корякина Матрена Петровна, учитель из Намского улуса, переехавшая в Среднеколымский: «По проекту работаю первый год. Поехала в совсем незнакомый Среднеколымский улус, в один из Арктических улусов республики. В Хатынгнахе встретили радушно, предоставили квартиру с центральным отоплением. Коллектив сплочённый, дали классное руководство в 5 классе, 27 часов английского, 3 часа внеаудиторного обучения. Дети с большим интересом занимаются на уроках английского. Порадовало и то, что единовременная выплата в сумме 2-х миллионов поступила в начале сентября. Коллектив школы дружный и сплочённый. Три года не было учителя английского языка, дети учились дистанционно. И, как результат, были пробелы в знаниях учащихся, которым трудно даётся даже чтение. Дети очень любознательные, удивляет блеск в глазах детей, жажда узнать новое и незнакомое. Этот блеск окрыляет душу и хочется поделиться всеми своими знаниями. Надеюсь, впереди нас ждут ещё больше достижений и успехов».

Сакак Алла Стюр-ооловна работает в МБОУ «Ботулинская СОШ Верхневилюйского улуса, приехала в нашу республику из г.Шагонар Республики Тыва. Почетный работник просвещения РФ: «Узнала о программе «Земский учитель» из новостей по телевидению. Выбрала Якутию, так как меня давно интересовал Север. Я проработала в одной школе всю жизнь и хотелось перемены места жительства и работы, и сыграла свою роль денежная выплата в 2 миллиона рублей — в 2019 году взяла ипотеку на квартиру. Мне было вначале трудно на новом месте. Народ отзывчивый, доброжелательный, никогда не откажут в помощи, помогли справиться с трудностями и коллеги, и администрация. Предоставили жилье с центральным отоплением, помогли обустроить быт, ведь я приехала с двумя чемоданами. Год пролетел незаметно, ждем открытия новой школы, готовимся к экзаменам».

Вот такие отзывы мы получаем от наших учителей. На сегодняшний день в портале федеральной программы «Земский учитель» продолжается прием заявок от педагогических работников для участия в конкурсном отборе. По состоянию на 8 февраля подано 124 заявки от претендентов из республик Тыва, Дагестан, Бурятия, Алтай, Марий Эл, Республики Саха (Якутия), Амурской, Липецкой, Свердловской, Тамбовской областей. В журнале регионального оператора зарегистрировано 19 пакетов документов от 19 претендентов из Калининградской, Амурской, Тамбовской областей, Алтайского края, Республики Саха (Якутия) и др.

По всем вопросам участия желающих в конкурсе обращаться в Отдел кадровой политики, государственной службы и юридического обеспечения Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). Контактный телефон: 50-69-88, 50-69-96. Или к региональному оператору – в Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II по тел. 42-20-69