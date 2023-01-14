14.01.2023
13:16
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Культура
В Якутию приедет с визитом министр культуры РФ Ольга Любимова
«Приблизительно в марте Якутию посетит министр культуры РФ Ольга Любимова. Мы составляем программу, в которой будут посещение Высшей школы музыки, детских школ искусств, а также Сахафильма. У министра культуры есть особой интерес к якутскому кино», – проинформировал министр культуры и духовного развития республики Юрий Куприянов, сообщает тгк @ysiaru
Фото: тгк @ysiaru
Источник: тгк @ysiaru
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