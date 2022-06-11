В Якутию приедет рэпер Feduk вместо группы Pizza

Московский рэпер Feduk станет новым артистом на концерте VIII Спортивных игр народов Якутии в Борогонцах. Как сообщают организаторы, группа Pizza не сможет приехать по личным обстоятельствам. «По идее, Feduk должен был стать третьим артистом. Об этом хотели объявить за неделю до мероприятия, но нам придется сейчас», — пишут они в соцсетях. И так, 6 июля рэпер Jah Khalib и Feduk дадут большой концерт в Борогонцах. Приготовьтесь петь вместе с артистами! тгк 100-летие ЯАССР