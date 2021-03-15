В Якутию приедет президент РАН Александр Сергеев

Фото Юлии Поздняковой

С 17 по 19 марта Республику Саха (Якутия) с деловым визитом посетит президент Российской академии наук, академик Александр Михайлович СЕРГЕЕВ. Отметим, что визит руководителя Российской академии наук — это событие исторического масштаба. В предыдущий раз руководство РАН посещало Якутию лишь в 1992 году.

17 марта академик Александр Сергеев проведет встречу с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном НИКОЛАЕВЫМ, примет участие в торжественном открытии мемориальной доски «Памятные места великих экспедиций Российской академии наук 18 века», установленной на фасаде здания Президиума Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», проведет рабочие встречи с руководством институтов ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», Института геологии алмаза и благородных металлов СО РАН, Института мерзлотоведения СО РАН и Якутского научного центра комплексных медицинских проблем. В этот же день Александр Михайлович ознакомится с научным комплексом Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова, посетит республиканскую Академию наук, испытательный центр Инженерно-технического института, лаборатории геолого-разведочного факультета, международный центр Future Skills, музей Мамонта, геологический музей ИГАБМ СО РАН и Федеральное криохранилище семян растений.

18 марта президент Российской академии наук, академик Александр Сергеев примет участие в совещании по вопросам комплексного освоения арктических территорий Республики Саха (Якутия) и Красноярского края, в круглом столе «Наука и технологии: региональный вектор лидерства: о реализации программы фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021-2030 годы)», в пленарной дискуссии «Устойчивое развитие геостратегических территорий России: инициативы и проекты для достижения национальных целей» и в экспертной дискуссии «Наука и молодежь», посетит научно-учебную лабораторию федеральной сети «Агрокуб».

19 марта Александр Михайлович вылетит в Тикси, где посетит Полярную геокосмофизическую обсерваторию Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН», станции ракетного зондирования атмосферы, ветродизельный комплекс и примет участие в круглом столе «Климатический испытательный полигон в Арктике и развитие альтернативной энергетики».

Научное сообщество республики возлагает на визит президента РАН большие надежды. Мы попросили известных ученых республики поделиться своими ожиданиями от предстоящих мероприятий.

Член-корреспондент Российской академии наук, академик Академии наук Республики Саха (Якутия), доктор биологических наук, профессор Никита Гаврилович СОЛОМОНОВ:

— Я очень удовлетворен, тем, что к нам в Якутск приедет Президент Российской академии наук, академик Александр Михайлович Сергеев. Он очень крупный ученый и одновременно очень крупный специалист по военно-техническим вопросам.

В Якутске у него будут встречи с Главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым, с министром образования и науки Михаилом Петровичем Сивцевым.

Александру Михайловичу будут очень интересны встречи с Северо-Восточным федеральным университетом, он ознакомится с научными подразделениями университета и оценит их возможности. Потому что сейчас в нашей стране такая тенденция: сосредоточить науку в университетах. То, что наш Президент познакомится с университетом, с его возможностями — это здорово, это позволит планировать дальнейшее взаимодействие Российской академии наук с университетом.

Я думаю, что во время поездки в Тикси Александр Михайлович познакомится с системой организации науки в ФИЦ «Якутский научный центр СО РАН», с возможностями создания новых полигонов и научных станций.

Мы надеемся, что приезд Александра Михайловича поможет нашему Якутскому научному центру и институтам Сибирского отделения РАН войти в число координаторов и исполнителей работ по научному обеспечению освоения якутского сектора Арктики, Чукотки и северной части Дальнего Востока, в связи с имеющимися проблемами освоения шельфа Северных морей и осуществления системы работ по Северному морскому пути.

Уверен, что знакомство Президента РАН с работами институтов Космофизических исследований и аэрономии, Биологических проблем криолитозоны, Мерзлотоведения, Геологии алмаза и благородных металлов, Гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера в приарктической зоне Якутии будет способствовать усилению роли науки в освоении Арктики.

Председатель Федерального исследовательского центра «Якутский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук», член-корреспондент Российской академии наук Михаил Петрович ЛЕБЕДЕВ:

— Визит Президента Российской академии наук имеет важное значение для нашей республики. Академик Александр Михайлович Сергеев приезжает к нам по приглашению Главы республики Айсена Сергеевича Николаева.

Безусловно, бурное развитие нашей республики по многим направлениям экономики, обусловлено фундаментальными научными разработками. Приложение со стороны Правительства Якутии и Президиума РАН значительных усилий свидетельствует о том, что научное сопровождение развития отраслей экономики неразрывно связано с решением вызовов, которые стоят перед нашей страной, в том числе по развитию Дальнего Востока и огромной территории Сибири. Российская академия наук уделяет огромное внимание всесторонним исследованиям, проводимым на территории Республики Саха (Якутия). Исторически это подтверждается тем, что, начиная с XVII века, здесь регулярно проводились научные экспедиции. А первые комплексные экспедиционные исследования, организованные Академией Наук СССР в 1925-1934 гг., явились основой расцвета нашей республики в промышленном, научном, культурном, образовательном и социальном плане.

Сегодня перед нами стоят задачи уже мирового уровня и во время визита академика Александра Михайловича Сергеева будут обсуждены амбициозные и перспективные проекты, которые окажут влияние на развитие экономики всей страны и региона. Эти программы направлены на повышение конкурентоспособности нашей республики и установления комфортных условий проживания не только на территории Якутии, но и на всем Северо-Востоке Российской Федерации.

Вместе с Александром Михайловичем во всех мероприятиях примут участие Вице-президент РАН, Председатель Сибирского отделения РАН, академик Валентин Николаевич Пармон и другие ведущие ученые и руководители Российской академии наук. Это показывает, что проведение научных исследований является общей задачей Правительства нашей республики и Президиума РАН.

Заместитель директора Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» по научной работе, кандидат физико-математических наук Алексей Владимирович МОИСЕЕВ:

— Ожиданий от предстоящего визита у нас конечно много. Мне бы хотелось, чтобы важность природных процессов (их роль в глобальном изменении климата, сохранении природных ресурсов), протекающих в арктическом регионе, в котором находится значительная часть Якутии, привлекла внимание Российской академии наук.

Я очень надеюсь, что после визита академика Александра Михайловича Сергеева, арктический посёлок Тикси, в котором ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» имеет комплексную базу геофизических наблюдений, получит социально-экономическое развитие и дополнительное финансирование на научные исследования, что насущные проблемы, с которыми сталкиваются наши ученые, привлекут должное внимание российской научной общественности и что со стороны правительства нашей республики будет усилена реальная поддержка якутских ученых.