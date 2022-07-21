В Якутию придет жара из Монголии, но дым развеется — гидрометцентр

Сегодня циклон вышел на запад территории республики, поэтому в Ленском, Мирнинском, Олёкминском, вилюйской группе районов и на западе центральных районов – Горном, Хангаласском, Намском районах и в городе Якутске – местами ожидаются кратковременные небольшие и умеренные дожди. Кроме того, есть вероятность гроз и порывистый ветер до 15-18 метров в секунду.

Об этом на брифинге оперштаба 21 июля сообщила заместитель начальника Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник гидрометцентра Татьяна Маршалик.

По прогнозам, далее этот циклон будет смещаться по траектории через Кобяйский район к Верхоянью. «На завтра условия для осадков на западе республики уменьшаются, но местами небольшие дожди будут. Далее ожидается выход с Монголии жаркой воздушной массы, которая будет смещаться через юго-запад и занимать все западные районы Якутии и даже местами северные улусы. Воздух будет прогреваться, осадков ожидается минимальное количество, возможно, их не будет совсем. Температура воздуха составит от + 28 градусов до + 33 градусов», – отметила Маршалик.

В городе Якутске преимущественно без осадков. Но возможен кратковременный дождь, аналогичный тому, что был сегодня ночью. «Многие горожане даже не заметили его. В Магане и Покровске была гроза с небольшим дождём, который никак не мог повлиять на задымлённость. Дым будет рассеиваться, если будем получать воздух не с юго-востока, а с юго-запада, где нет пожаров и свежая воздушная масса. При этом в центральной Якутии ситуация улучшится, дым рассеется, а на востоке – ситуация должна улучшиться к концу воскресенья – к понедельнику», – пояснила она.