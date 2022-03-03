В Якутию прибыли первые беженцы Донбасса — матери с детьми

По состоянию на 3 марта 2022 года в Республику Саха (Якутия) в Нерюнгринский район прибыли 6 граждан, вынужденно покинувших Донецкую Народную Республику. Это две матери с детьми, приехавшие по месту работы и жительства своих мужей. Уполномоченными органами оказывается содействие прибывшим семьям в социально-бытовом обустройстве. Один ребенок устроен в школу. С участием волонтеров, жителей Нерюнгринского района одной семье, которая нуждалась в помощи, предоставлены медикаменты, детское питание и одежда, сообщает тгк Балабкина Breif.