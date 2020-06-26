В Якутию прибыла вторая партия «скорых»

Вторая партия автомобилей скорой помощи, приобретенных на федеральные средства по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, прибыла в республику, передает телеканал «Якутия 24». Автомобили после процедуры оформления и регистрации направят в Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Нерюнгринский районы, республиканский центр медицины катастроф и четыре единицы выделят городу Якутску. Первая партия новых неотложек прибыла в регион 1 июня. Ранее правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов РФ.

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