26.06.2020
15:00
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Коронавирус
В Якутию прибыла вторая партия «скорых»
Вторая партия автомобилей скорой помощи, приобретенных на федеральные средства по распоряжению премьер-министра России Михаила Мишустина, прибыла в республику, передает телеканал «Якутия 24».
Автомобили после процедуры оформления и регистрации направят в Вилюйский, Ленский, Мирнинский, Мегино-Кангаласский, Алданский, Нерюнгринский районы, республиканский центр медицины катастроф и четыре единицы выделят городу Якутску.
Первая партия новых неотложек прибыла в регион 1 июня. Ранее правительство России выделило из своего резервного фонда 5,2 млрд рублей на закупку автомобилей скорой медицинской помощи для нужд регионов РФ.
Фото: Якутия24
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