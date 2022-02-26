В Якутию прибыла аварийно-спасательная техника

В Якутию прибыли 20 единиц техники для пожарных и аварийно-спасательных работ: 10 пожарных автоцистерн на базе КАМаза и 10 аварийно-спасательных машин.

Ключи от новой техники на торжественной церемонии представителям районных и городских подразделений Государственной противопожарной службы и Службы спасения вручили первый вице-премьер Дмитрий Садовников и председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Дмитрий Лепчиков.

«Противопожарная служба и Служба спасения представляют собой мощную структуру, состоящую из тысяч огнеборцев и спасателей. В любое время суток, в любую погоду вы приходите на помощь пострадавшим, обеспечиваете надежную защиту от одной из самых страшных стихий – огня. Благодарю вас за стойкость и силу духа, мужество и волю в исполнении служебного долга. Я очень рад вручить сегодня ключи от техники, которая станет настоящим подспорьем в вашем нелегком труде, в том числе и в борьбе с лесными пожарами», — обратился первый зампред правительства к пожарным.

Ключи от 10 аварийно-спасательных машин вручили подразделениям Службы спасения – Колымскому, Вилюйскому, Ленскому, Нерюнгринскому, Верхоянскому поисково-спасательным отрядам, а также поисково-спасательному отряду города Якутска. А от 10 пожарных автоцистерн – подразделениям ГПС Анабарского, Аллаиховского, Мегино-Кангаласского, Намского, Усть-Янского, Хангаласского районов и городского округа «город Якутск».

Садовников сообщил, что технику закупили еще в прошлом году по поручению главы республики Айсена Николаева. По его словам, в рамках государственной программы по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения в общей сложности было приобретено 45 единиц техники на 563 млн рублей. Оставшиеся 25 единиц поставят в Якутию до апреля.

Противопожарная служба и Служба спасения являются подведомственными учреждениями Госкомобеспечения.

Как уточнил глава комитета Дмитрий Лепчиков, в Якутии функционируют 153 территориальных подразделения ГПС, из них 47 пожарных частей и 106 малочисленных пожарных частей. Они обеспечивают противопожарное прикрытие 228 населенных пунктов с населением 405185 человек. Ежедневно на круглосуточном боевом дежурстве находится 491 человек личного состава и 330 единиц пожарной техники.

Что касается Службы спасения, его филиалы службы имеются в шести районах: Алданском, Нерюнгринском, Ленском, Среднеколымском, Нюрбинском и Верхневилюйском. По его словам, в этом году также планируется открытие отрядов в Таттинском, Верхоянском районах.