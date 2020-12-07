В Якутию прибыла 4-месячная Улэн Диа Эгина

В транспортной полиции Якутии прибавление хвостатых.

Младший сержант полиции Туйаара Таран менее года несет службу в правоохранительных органах, при этом её повсюду сопровождает юный друг и будущая равноправная коллега немецкая овчарка.

Туйаара тепло отзывается о своем четвероногом напарнике: игривая, энергичная, чувствующая, отзывчивая и, несмотря на юный возраст, сильная и целеустремленная.

Со стороны так сразу и не поймешь, что речь идет о так называемом в соответствии со служебной полицейской классификацией «спецсредстве» — служебно-розыскной овчарке, носящей витиеватое, но гордое и породистое имя Улэн Диа Эгина.

Эгина прибыла в Северо-Восточное ЛУ МВД России на транспорте из Комсомольска-на-Амуре, ей всего четыре месяца.

Когда щенку исполняется три месяца, с ним начинают активно играть, ведь через игру кинолог подготавливает собаку к будущей работе. Уже в этом возрасте собака должна хорошо перетягивать игрушки. Щенку бросают мячик, чтобы он учился приносить его обратно.

Настоящая дрессировка начинается, когда собаке исполняется один год. Когда овчарку закрепляют за кинологом, он учит ее базовым командам, а также искать вещи по запаху.

Периодическое пополнение призвано противодействовать, в первую очередь, незаконному распространению наркотиков.

Как пояснили кинологи, только при полном взаимопонимании между хозяином и четвероногим питомцем можно надеяться на положительный результат в работе.