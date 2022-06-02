В Якутию прибыл второй самолет-зондировщик Росгидромета

Сегодня в столицу республики прибыл самолет Ан-30М Росгидромета. Это второе воздушное судно, задачей которого является активное воздействие на атмосферные осадки с целью предупреждения ландшафтных пожаров и увлажнения почвы по заявкам органов исполнительной власти республики.

В отличие от воздушного судна Як-42Д, работающего на территории республики с 14 мая, технические характеристики Ан-30М Росгидромета позволяют совершать посадку не только на бетонную, но и на грунтовую взлетно-посадочную полосу. Поэтому, помимо Центральной Якутии, второй зондировщик также планируется задействовать и на территории арктических районов.

«Самолет-лаборатория Як-42Д Росгидромета 1 июня работал в Усть-Алданском районе. Всего самолетом-зондировщиком Як-42Д выполнены 8 вылетов. Часы налета для Як-42Д на май по контракту закончились. Поставленные перед ним задачи полностью выполнены. Остаток летных часов составляет 4 часа 30 минут – на один авиационный вылет, их планируется отработать 4 июня. Затем самолет Як-42Д вернется в г. Москва.

В июне к перечню основных задач зондировщика Ан-30М, помимо понижения класса пожароопасности, добавляется увлажнение сельхозугодий, данные работы будут проводиться по заявкам Министерства сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)», — отметил заместитель начальника ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» Александр Быков.

Специалисты отдела мониторинга рисков ЧС, разработки и внедрения новых технологий ГБУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)», которые в будущем составят экипаж самолета-лаборатории республики Ан-26 «Атмосфера» «Полярных авиалиний», продолжат прохождение практической части обучения на борту зондировщика Ан-30М Росгидромета.