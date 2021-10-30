В Якутию прибыл руководитель Росавиации

Сегодня, 30 октября в Якутию прибыл руководитель Федерального агентства

воздушного транспорта (Росавиация) Александр НЕРАДЬКО.



Представители Росавиации примут участие в первом техническом рейсе из

Якутска в аэропорт города Нерюнгри после завершения реконструкции

взлетно-посадочной полосы и других элементов летного поля. В ходе визита

команды Росавиации состоится совещание с руководством республики и

отраслевыми министерствами по развитию и реконструкции аэропортов,

региональной и местной авиации, вопросам выполнения субсидированных

перевозок авиапассажиров. Будут обсуждены итоги совместной работы в

2021 году и планы на предстоящий год.



«В течение одного сезона удалось построить практически заново взлетно-

посадочную полосу аэропорта города Нерюнгри протяженностью более 3,6

тыс. метров и оснастить ее сверхсигнальным оборудованием. Полоса

построена раньше намеченного срока. Думаю, это будет неплохим подарком

к 46-у Дню рождения города Нерюнгри, который отмечается 6 ноября», —

отметил руководитель Росавиации Александр Нерадько.



В Якутске Александр Нерадько посетил новое здание

Якутского укрупненного Центра управления воздушным движением Единой

системы организации воздушного движения. Центр оснащен современными

автоматизированными системами управления воздушным движением,

системами контроля за работоспособностью средств связи, навигацией

наблюдения для обеспечения безопасности полетов. Центр обслуживания

предназначен для устойчивого, надежного и безопасного обслуживания

полетов.





«Это один из центров управления воздушным движением, который мы

создаем в рамках оснащения сети укрупненных центров управления

воздушным движением в стране. Завершающим этапом станет открытие в

декабре текущего года подобного центра в Санкт-Петербурге. Таким

образом у нас завершается, начатая в 2008 году, масштабная программа,

позволяющая создать такой условный купол устойчивого управления

обслуживания воздушного движения на всей территории РФ и за ее пределами, где ответственность за обслуживание воздушного движения возложена на РФ над Тихим и Северным ледовитым океанами. Позитивные отклики работников центра подтверждают то, что мы на правильном пути, и

создание укрупненного центра в Якутии было правильным решением», —

отметил Нерадько.



В текущем году авиадиспетчеры укрупненного центра обслужили уже более

36,5 тысяч полетов, почти 65 процентов из которых приходится на

внутренние авиалинии. Необходимо отметить, что в период пандемии при

сокращении количества международных и транзитных полетов на

территории России и Якутии, российские компании стали летать более

активно. Сейчас количество перевезенных пассажиров на внутренних линиях

подошло к уровню доковидного 2019 года.



Отметим, что в республике действует 32 аэропорта, 16 из которых участвуют

в федеральном проекте развития региональных аэропортов.



