В Якутию прибыл Ми-26 МЧС России в помощь в восстановительных работах после паводка

Сегодня дополнительно в Якутию прилетело воздушное судно Ми-26 МЧС России для оказания помощи в восстановительных работах после паводка. Также планируется доставка продуктов питания и питьевой воды.

«На территории Верхоянского района обстановка с дождевым паводком стабилизируется. Почти все жилые дома и приусадебные участки освободились от воды.

С нарастающим итогом в Верхоянский район доставлено более 16 200 кг продовольствия и товаров первой необходимости. Спасателями МЧС России продолжается оказание адресной помощи населению, эвакуация населения, раздача продуктов питания и питьевой воды, а также проводятся работы по просушке жилых домов и расчистке дворовых территорий. Всего расчищено от мусора 211 участков и просушено 84 жилых дома» — рассказал Павел Гарин, начальник Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия).

По прогнозу Якутского УГМС в ближайшие сутки на территории района осадки не ожидаются. В связи с этим прогнозируется постепенное понижение уровней воды и освобождение от воды подтопленных участко.