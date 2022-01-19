19.01.2022
10:49
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Официально

В Якутию прибыл глава минприроды РФ Александр Козлов

Сегодня, 19 января, в республике работает министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. 

В Якутске глава федерального ведомства проведёт  совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года с учётом выделенного из федерального бюджета дополнительного финансирования на охрану лесов от пожаров. 

Козлов также рассмотрит вопрос строительства объектов инженерной защиты населённых пунктов и территорий региона от негативного воздействия вод в рамках предусмотренного финансирования на 2022-2024 годы. 

Кроме того, с участием министра состоится совещание по  реализации федерального проекта «Геология: возрождение легенды». 

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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