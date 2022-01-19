В Якутию прибыл глава минприроды РФ Александр Козлов

Сегодня, 19 января, в республике работает министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

В Якутске глава федерального ведомства проведёт совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года с учётом выделенного из федерального бюджета дополнительного финансирования на охрану лесов от пожаров.

Козлов также рассмотрит вопрос строительства объектов инженерной защиты населённых пунктов и территорий региона от негативного воздействия вод в рамках предусмотренного финансирования на 2022-2024 годы.

Кроме того, с участием министра состоится совещание по реализации федерального проекта «Геология: возрождение легенды».