19.01.2022
10:49
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Официально
В Якутию прибыл глава минприроды РФ Александр Козлов
Сегодня, 19 января, в республике работает министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.
В Якутске глава федерального ведомства проведёт совещание по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года с учётом выделенного из федерального бюджета дополнительного финансирования на охрану лесов от пожаров.
Козлов также рассмотрит вопрос строительства объектов инженерной защиты населённых пунктов и территорий региона от негативного воздействия вод в рамках предусмотренного финансирования на 2022-2024 годы.
Кроме того, с участием министра состоится совещание по реализации федерального проекта «Геология: возрождение легенды».
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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