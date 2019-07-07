В Якутию прибыл федеральный министр транспорта

Реконструкцию северных аэропортов обсудили сегодня в Нерюнгри глава Якутии Айсен Николаев и министр транспорта России Евгений Дитрих, сообщает ЯСИА.

Глава Минтранса России и помощник президента России Игорь Левитин прибыли в Якутию для участия в торжествах, посвященных 45-летию БАМа, который пройдут 7 июля в городе Тында. От Якутии в них примут участие глава республики Айсен Николаев, сенатор Совфеда РФ Александр Акимов и зампред правительства Якутии Денис Белозеров, а также бойцы БАМовских отрядов «Якутский комсомолец» и «Юность Севера».

Перед тем как выехать в Тынду, Евгений Дитрих и Айсен Никлаев обсудили реконструкцию 16 северных аэропортов — 15 аэропортов в Якутии и одного в Магаданской области, которая должна быть проведена в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года.

В прошлом году в рамках программы были реконструированы три аэропорта: «Тикси», «Саккырыр» и «Чокурдах.» В том году запланирована реконструкция еще четыре — «Нерюнгри», «Олёкминск», «Жиганск» и «Верхневилюйск», а такжезавершение реконструкции аэропорта «Среднеколымск». На эти средства выделено 28,2 млр рублей из федерального бюджета. Из них 7,5 млрд направят на реконструкцию аэропорта «Нерюнгри».