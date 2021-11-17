В Якутию поступило 75 тысяч доз вакцины от коронавируса

Вчера, 16 ноября, в Якутию дополнительно поступило 75 тысяч доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, в том числе 60 тысяч доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V) и 15 тысяч доз «Спутник-лайт».

«Вакцина сегодня с утра доставляется в пункты вакцинации города Якутска, сегодня-завтра будет направлена в районы республики», – сообщила вице-премьер, заместитель руководителя оперштаба Ольга БАЛАБКИНА ходе традиционного брифинга республиканского оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

По словам Ольги Балакиной, первый компонент прививки от новой коронавирусной инфекции получили около 62% взрослого населения республики.

В ряде районов в труднодоступных и отдалённых местностях открыты новые участки для получения прививок.