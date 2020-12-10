10.12.2020
15:45
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Коронавирус

В Якутию поступило 300 вакцин от коронавируса

SakhaLife.ru

 

«Сегодня в Якутии начинается вакцинация против коронавируса. У нас разработан план по массовой вакцинации, по которому в первую очередь будут привиты медицинские работники, согласно спискам, представленным амбулаторно-поликлинческим звеном», — сообщила вице-премьер Ольга Балабкина.

В последующем будут вакцинированы социальные работники, учителя, лица с хроническими заболеваниями, пожилые граждане старше 65 лет. Круг лиц, подлежащих вакцинации в первую очередь, определен Минздравом РФ. 

В республике завершается вакцинация против сезонного гриппа. Вице-премьер призвала якутян в эти дни активно вакцинироваться, чтобы не допустить миксования инфекций. 

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия)
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