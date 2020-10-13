В Якутию поступила новая партия автомашин скорой помощи

По распоряжению правительства РФ о выделении санитарного транспорта регионам, начиная с июля Якутия получила 31 машину «скорой помощи» марки «УАЗ» и «Соболь». Из них 11 класса «С» (реанимационные) и 20 машин класса «Б». Это одно из самых массовых распределений в регионы.

Большая часть поступивших автомашин распределена по районам, в столице республики останется 14 единиц. Машины класса «С» получают города Алдан, Мирный, Нюрба и поселок Вилюйск.

Первые 11 машин поступили еще в июне, 14 — в сентябре и 6 машин поступило в октябре. Многие районы уже получили выделенный транспорт, в ближайшие дни получат Оленекская и Алданская ЦРБ.