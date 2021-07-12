В Якутию попала фальсифицированная молочка

В июне 2021 года сотрудниками Управления Россельхознадзора в ходе внеплановой выездной проверки в Айхальской городской больнице были отобраны пробы молочной продукции.

В результате лабораторных исследований, проведенных подведомственным Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская МВЛ», в пробах сгущенного молока (производитель — ООО «Кузбассконсервмолоко», Кемеровская обл., юридический адрес: 630108, РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, пл. Труда, дом 1) было выявлено наличие растительных жиров: кампестерина, стигмастерина, β-ситостерина.

При этом на маркировке сгущенного молока содержание растительных жиров в составе не заявлено, что свидетельствует о фальсификации.

Данный факт является нарушением требований Технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции».

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) направлена информация о фальсифицированной молочной продукции в Территориальные ведомства (по Новосибирской области, также по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу) для принятия дальнейших мер.

Сгущенное молоко в количестве 188 кг. принято на ответственное хранение ГБУ РС (Я) «Айхальская городская больница».