В Якутию направят средства на ликвидацию свалок

Министерство природных ресурсов и экологии отобрало 30 регионов, которые получат федеральные средства на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда в 2020 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

«На 2020 год планируется направить средства федерального бюджета в размере 10,4 млрд рублей 30 субъектам РФ на ликвидацию 42 выявленных на 1 января 2018 года несанкционированных свалок в границах городов и ликвидацию 15 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде», — сказали в пресс-службе.

В том числе в список регионов вошла Республика Саха (Якутия).

В 2019 году на ликвидацию свалок и наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде из федерального бюджета планируется направить около 6,7 млрд рублей и еще 3,1 млрд рублей — из региональных. Эти деньги пойдут на ликвидацию 21 выявленной на 1 января 2018 года несанкционированной свалки в границах городов и 27 наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде.