В Якутию нагрянули 40-градусные морозы

Синица обладает сильными ногами и цепкими когтями, позволяющими ей висеть вниз головой в поисках пищи на деревьях. Это весьма подвижная и вертлявая птичка.

На юго-западе умеренный снег, на западе, Колыме, в Оймяконье, местами на северо-западе, днем на юге и по нижней Лене небольшой снег. По нижней Лене метель, порывы юго-восточного ветра до 9-14 м/с, днем местами до 15-20 м/с. В центральных районах местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -40-45°, днем -31-36, на западе, юге, Колыме ночью -22-27°, днем -16-21°, на юго-западе ночью -9-14°, днем -1-6°.

В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 2-5 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -31-33°.