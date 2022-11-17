17.11.2022
01:00
107
Погода
В Якутию нагрянули 40-градусные морозы
На юго-западе умеренный снег, на западе, Колыме, в Оймяконье, местами на северо-западе, днем на юге и по нижней Лене небольшой снег. По нижней Лене метель, порывы юго-восточного ветра до 9-14 м/с, днем местами до 15-20 м/с. В центральных районах местами морозные туманы. Температура воздуха ночью -40-45°, днем -31-36, на западе, юге, Колыме ночью -22-27°, днем -16-21°, на юго-западе ночью -9-14°, днем -1-6°.
В Якутске преимущественно без осадков, ночью и утром туман, ветер ночью слабый, днем юго-восточный 2-5 м/с. Температура ночью -40-42°, днем -31-33°.
Фото: Надежды Коротовой, сетевое издание SAKHALIFE.RU
Источник: Якутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
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