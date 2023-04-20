В Якутию на поиски пропавшего в XVIII веке поселения приедет калужская экспедиция

Экспедицию планируется провести в период с 20 июля по 20 августа.

В Булунский район в поселение Усть-Оленёк приедет экспедиция из Калуги, чтобы уточнить судьбу русского поселения, располагавшегося в этих местах в конце XVIII века. В него входило 12 семей, или порядка 50–70 человек. Поселение было обнаружено в ходе Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 годов под руководством Василия Прончищева, рассказал ТАСС в среду советник губернатора Калужской области и руководитель экспедиции Руслан Смоленский.

«Наша команда, заручившись поддержкой властей Республики Саха, попытается найти следы пропавшего примерно в конце XVIII века русского поселения. Оно располагалось неподалеку от современного поселения Усть-Оленек, где сейчас живет 10 эвенков, местных охотников. С ними мы познакомились в 2021 году, когда участвовали в освящении Благочинным Северного благочиния Якутской епархии иеромонахом Иоанном (Калугиным) построенной нашей командой часовни в честь Святой мученицы Татианы. Экспедиция может состояться в погодное окно с 20 июля по 20 августа: в этот короткий промежуток льды отходят от берега, что позволяет пройти на лодках от Тикси, Быковской протокой, до реки Лены, пересечь ее и Оленёкской протокой проследовать до Оленекского залива», — сказал Смоленский, добавив, что вдоль побережья планируют дойти до устья реки Оленек, где развернется поиск.

Научную часть поисков курирует Сергей Епишкин, научный руководитель нескольких экспедиций советского и российского путешественника Дмитрия Шпаро.

В 1999 году в Усть-Оленьке Дмитрий Шпаро собрал бесценные данные об участниках Ленско-Енисейского отряда Второй Камчатской экспедиции 1733–1743 годов (Великая Северная экспедиция). Она проходила под руководством русского полярного исследователя Арктики, морского офицера Василия Прончищева. В ходе экспедиции было обнаружено поселение, которое состояло преимущественно из русских промысловиков, спустившихся по реке до побережья океана. Готовящаяся экспедиция призвана попытаться довести до конца исследование судьбы пропавших соотечественников.