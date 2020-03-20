В Якутию из-за границы прибыли 553 человека

С 15 по 17 марта из-за границы на территорию Якутии прибыли 553 человека. За ними 14 дней будут наблюдать медики.

Руководитель республики Айсен Николаев провел второе по счету совещание по эпидемиологической ситуации на территории республики с участием глав районов и городских округов. По видеоконференцсвязи Ил Дархан ознакомился с ситуацией на местах и дал ряд новых указаний.

«Во всех муниципальных районах введен режим повышенной готовности, созданы оперативные штабы. Официально вирус подтвержден у 1 человека, у 6 человек анализы предварительно положительные. Сейчас идет работа по помещению контактировавших с ними лиц в обсерваторы», – сказал глава региона.

Он подчеркнул, что главам нужно обеспечить исполнение постановления главного государственного врача страны по обеспечению режима изоляции в целях предотвращения COVID-19. В первую очередь, речь идет о выявлении лиц, прибывающих из стран, где зафиксирован хотя бы один случай заражения новой коронавирусной инфекцией, их последующей изоляции, непрерывном медицинском наблюдении на протяжении 14 дней. По его словам, в период с 15 по 17 марта из-за границы в Якутию прибыли 553 человека, большинство из них находятся в столице республики.

Айсен Николаев поручил держать на контроле вопрос оформления больничных. По его словам, недобросовестные работодатели, пользуясь ситуацией, отправляют своих сотрудников на больничный, а не на удаленный режим работы. Такой лист, напомнил он, имеют право получить лишь временно нетрудоспособные лица, граждане, вернувшиеся из-за границы и находящиеся под медицинским наблюдением, а также те, кто контактировал с человеком с официальным подтверждением заражения коронавирусом.

Ил Дархан дал указания по своевременному информированию населения из официальных источников. Сегодня в Якутии, сообщил он, выявлено 8 случаев распространения так называемых фейков – органами внутренних дел уже ведется работа по привлечению этих лиц к административной ответственности.

Особое внимание на совещании уделили формированию обсерваторов. Вице-премьер республики Ольга Балабкина сообщила, что они развернуты еще не во всех районах и призвала глав муниципальных образований ускорить работу по определению помещений. Она также отметила медленное реагирование на запросы оперативного штаба. «Некоторые районы отвечают на запросы штаба по 4-5 часов, что абсолютно недопустимо», – сказала заместитель председателя правительства.

Общаясь с главами, Николаев также напомнил о запрете проведения массовых мероприятий и о рекомендациях по переводу сотрудников, включая бюджетных сфер, на удаленный режим работы. Следующее совещание в режиме ВКС он обещал провести во вторник, 24 марта.